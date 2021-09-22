Ronaldo şovla, Messi hüsranla başladı!

Dünya futbolunun yaşayan 2 efsanesi Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi başarılarla dolu kariyerlerinde 2021-22 sezonu ile yepyeni bir sayfa açtı.

Ronaldo, Sporting Lizbon’dan çıkıp dünya yıldızı olmasının kapılarını açan Manchester United’a geri dönerken Kırmızı Şeytanlar’da müthiş bir başlangıca imza attı. 36 yaşındaki futbolcu 2’si Premier Lig, 1 Şampiyonlar Ligi olmak üzere çıktığı 3 maçta şimdiden 4 kez ağları havalandırmayı başardı.

Messi aradığını bulamadı

Barcelona’da kırılmadık rekor, alınmadık kupa bırakmayan sadece İspanyol devine değil dünya futboluna damga vuran Messi ise PSG’de henüz istediğini bulamadı.

PSG’nin Mbappe-Neymar-Messi ile hem ligin hem Avrupa’nın tozunu atması beklenirken Arjantinli yıldız henüz gol ya da asist katkısında bulunamadı.

Bu arada Lyon maçında 76’da çıkarılmasına şaşıran Messi’nin dizinden sakat olduğu bu nedenle Metz karşısında forma giyemeyeceği açıklandı.

Kaynak: Hürriyet

