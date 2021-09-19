İran Milli Erkek Voleybol Takımı Asya şampiyonu oldu

2021 Asya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele veren İran Milli Erkek Voleybol Takımı Japonya'yı 3-0 mağlup ederek şampiyon olmayı başardı.
İran, Japonya'yı 27-25, 25-22, 31-29 ve 37-35'lik set sonuçlarıyla 3-0 yendi.
2021 Asya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele veren İran Milli Erkek Voleybol Takımı Japonya'yı 3-0 mağlup ederek şampiyon olmayı başardı.
2021 Asya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele veren İran Milli Erkek Voleybol Takımı Japonya'yı 3-0 mağlup ederek şampiyon olmayı başardı.
İran, Japonya'yı 27-25, 25-22, 31-29 ve 37-35'lik set sonuçlarıyla 3-0 yendi.
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