  1. Spor
19 Eyl 2021 16:35

İran Milli Erkek Voleybol Takımı Asya şampiyonu oldu

İran Milli Erkek Voleybol Takımı Asya şampiyonu oldu

2021 Asya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele veren İran Milli Erkek Voleybol Takımı Japonya'yı 3-0 mağlup ederek şampiyon olmayı başardı.

2021 Asya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele veren İran Milli Erkek Voleybol Takımı Japonya'yı 3-0 mağlup ederek şampiyon olmayı başardı. 

İran, Japonya'yı 27-25, 25-22, 31-29 ve 37-35'lik set sonuçlarıyla 3-0 yendi.

News Code 1897308
https://tr.mehrnews.com/news/1897308/

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