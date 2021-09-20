Ayetullah Hamanei, Asya birincisi İran Milli Voleybol Takımı'nı tebrik etti

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei 2021 Asya Şampiyonası'nda büyük bir zafere imza atan İran Milli Erkek Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Ayetullah Hamanei’nin kaleme aldığı mesajda, “Milli voleybol takımının parlak zaferi İran milleti için çok güzeldir. Kadrodaki aziz gençlere ve İranlı teknik direktöre içtenlikle teşekkür ederim.” ifadesine yer verildi.

21. Asya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele veren İran Milli Erkek Voleybol Takımı dün final maçında Japonya'yı 3-0 mağlup ederek şampiyon olmayı başarmıştı.

İran, Japonya'yı 27-25, 25-22, 31-29 ve 37-35'lik set sonuçlarıyla 3-0 yendi.