Messi'nin oyundan neden çıktığı belli oldu!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain, sahasında Olympique Lyon'u 2-1 mağlup etti. PSG'nin yıldız futbolcusu Lionel Messi, ilk kez kendi taraftarlarının önünde oynadı.

Ligin 6. haftasının son karşılaşmasında PSG, Parc des Princes Stadı'nda Olympique Lyon'u ağırladı.

Yıldız futbolcu Messi, 32. dakikada ceza sahası içinde gol pozisyonundan yararlanamadı ve 37. dakikada kullandığı frikikte top üst direğe çarparak dışarı çıktı.

Messi, 76 dakika süre aldı. Mauricio Pochettino tarafından oyundan alınan Arjantinli yıldız yedek kulübesine doğru yürüdüğü sırada yüz ifadesinde şaşkınlığını gizleyemedi.

RMC, yaptığı haberde Messi'nin durumu ile ilgili detaylara yer verdi. PSG teknik direktörü Pochettino, Lionel Messi'yi dizine aldığı darbe nedeniyle önlem amaçlı oyundan çıkardı.

Yine L'Equipe'te yer alan habere göre ise Pochettino'nun önlem amaçlı oyundan çıkardığı Lionel Messi, son idmana topallayarak geldi ve günü tedaviyle geçirdi.

Messi'nin sol dizinin durumu için yarın değerlendirme yapılacak.

Kaynak: Haber7