İran Serbest Güreş Takımı dünya üçüncüsü oldu

İRNA'ya göre, İran takımı 3 altın, 3 gümüş ve bir bronz ile 173 puan kazanan Rusya ve 165 puan kazanan ABD’den sonra 162 puan ile üçüncü olmayı başardı.

Rekabtlerin son gününde İran’ın 97 kg’deki temsilcisi Mocteba Geliç Moğol rakibini yenerek bronz kazandı.

Şampiyonanın ikinci gününde İranlı güreşçiler üç gümüş ve bir altın daha kazandılar.

Alireza Salek 57 kg, Emir Mohammad Yazdani 65 kg’de Mohammad Nohodi 79 kg’de gümüş kazanırken, Kamran Gasempur 92 kg’de altın madalya kazandı.

Daha önceki gün de Hasan Yazdani 86 ve Emir Hüseyin Zaree 125 kg’de altın madalya kazandılar.