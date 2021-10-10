İran ağır siklet grekoromen güreş tarihinin ilk altın madalyasını kazandı

İRNA'ya göre, 2021 dünya şampiyonası için güreş mücadeleleri 7 Ekim'de başladı ve en iyi takımların ve bireylerin tanınmasıyla bugün (Pazar) sona erecek.

60, 97 ve 130 kg kategorilerinde klasman ve final mücadeleleri bugün (Cumartesi) 19:30'da Norveç'in Oslo kentindeki Jordal Amphi Hall'da başladı.

Yusifi, Rusya'dan Avrupa bronz madalyalı Zurabi Gadkhori'ye karşı çıktı ve rakibini 5-1'lik bir skorla mağlup ederek altın madalyayı kazanmayı başardı. Bu, Norveç'te düzenlenen 2021 Dünya Kupası'nda milli takımın ikinci altın madalyası.

Ali Ekber Yusifi dün gece finalde ağır sıklet güreşte birinci finalist olarak adını tescil ettirdi ve dünya güreşinde İran'dan son 60 yılın ilk altın madalyayı kazandı.