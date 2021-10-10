  1. Spor
10 Eki 2021 10:39

İran ağır siklet grekoromen güreş tarihinin ilk altın madalyasını kazandı

İran ağır siklet grekoromen güreş tarihinin ilk altın madalyasını kazandı

Norveç'te düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda mücadele eden İranlı milli sporcu Ali Ekber Yusifi altın madalya kazandı.

İRNA'ya göre, 2021 dünya şampiyonası için güreş mücadeleleri 7 Ekim'de başladı ve en iyi takımların ve bireylerin tanınmasıyla bugün (Pazar) sona erecek.

60, 97 ve 130 kg kategorilerinde klasman ve final mücadeleleri bugün (Cumartesi) 19:30'da Norveç'in Oslo kentindeki Jordal Amphi Hall'da başladı.

Yusifi, Rusya'dan Avrupa bronz madalyalı Zurabi Gadkhori'ye karşı çıktı ve rakibini 5-1'lik bir skorla mağlup ederek altın madalyayı kazanmayı başardı. Bu, Norveç'te düzenlenen 2021 Dünya Kupası'nda milli takımın ikinci altın madalyası.

Ali Ekber Yusifi dün gece finalde ağır sıklet güreşte birinci finalist olarak adını tescil ettirdi ve dünya güreşinde İran'dan son 60 yılın ilk altın madalyayı kazandı.

News Code 1897777
https://tr.mehrnews.com/news/1897777/

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