Irak güçlerinden IŞİD'e karşı yeni operasyon

Bağdat Al-Youm'un haberine göre, Irak ordusunun ülkenin farklı yerlerinde teröristlere karşı operasyonları sürüyor.
Irak güçleri Ninava vilayetinde terör örgütü IŞİD’e karşı yeni operasyon düzenledi.
Operasyon sırasında teröristlerin mevzileri Irak güçleri tarafından imha edildi.
Irak güvenlik kaynakları operasyonda 25 teröristin gözaltına alındığını duyurdu.
Irak güvenlik güçleri geçen günlerde Kerkük vilayetinde düzenlediği geniş çaplı bir operasyonda IŞİD’e ait çok sayıda roket elde etmişti.
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