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2 Eki 2021 14:39

Irak güçlerinden IŞİD'e karşı yeni operasyon

Irak güçlerinden IŞİD'e karşı yeni operasyon

Irak güçlerinin Ninava vilayetinde terör örgütü IŞİD’e karşı düzenlediği yeni operasyonda 25 teröristin gözaltına alındığı öğrenildi.

Bağdat Al-Youm'un haberine göre, Irak ordusunun ülkenin farklı yerlerinde teröristlere karşı operasyonları sürüyor.

Irak güçleri Ninava vilayetinde terör örgütü IŞİD’e karşı yeni operasyon düzenledi.

Operasyon sırasında teröristlerin mevzileri Irak güçleri tarafından imha edildi.

Irak güvenlik kaynakları operasyonda 25 teröristin gözaltına alındığını duyurdu.

Irak güvenlik güçleri geçen günlerde Kerkük vilayetinde düzenlediği geniş çaplı bir operasyonda IŞİD’e ait çok sayıda roket elde etmişti.

News Code 1897618
https://tr.mehrnews.com/news/1897618/

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