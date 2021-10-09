Suriye'nin hava savunma sistemleri Siyonist İsrail saldırısını püskürttü

Suriye devlet haber ajansı SANA’nın haberine göre, Suriye hava savunma sistemlerini Humus kırsalının doğusundaki T4 havaalanına yönelik Siyonist İsrail saldırısına karşı koyarak çoğu füzeyi imha etti."

Askeri bir kaynak dün akşam SANA’ya yaptığı açıklamada, “Bu akşam saat 21:33 sularında İsrailli düşman El Tenf bölgesinden T4 askeri Havaalanına yönelik füze saldırısında bulundu, hava savunma sistemlerimiz de karşı koyarak çoğunu düşürdü." dedi.

Kaynak, söz konusu saldırının “altı askerin yaralanmasına ve bazı maddi kayıplara” yol açtığını da sözlerine ekledi.