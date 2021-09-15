IŞİD'in Erbain zairlerine karşı saldırı çabası başarısız kaldı

Haşdi Şabi’den yapılan bir açıklamada, “Haşdi Şabi güçleri, düzenlediği bir operasyon sırasında terör örgütü IŞİD'in saldırı çabasını başarısız koydu” denildi.

Açıklamada, “Haşdi Şabi, Erbain merasimleri sırasında Bağdat’ın güneyine saldırı yapmayı planlayan bir terör çetesini çökertti” ifadesine yer verildi.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı geçenlerde Erbain zairlerinin güvenliğini sağlamak için kapsamlı bir plan hazırladığını ve IŞİD kalıntılarının da takip edileceğini açıklamıştı.