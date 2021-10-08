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8 Eki 2021 14:09

Irak'ta özel oylama günü

Irak'ta özel oylama günü

Parlamentoyu belirlemek için pazar günü sandık başına gidecek olan Irak'ta 'özel oylama' başladı. Özel oylama ile güvenlik güçleri, sığınmacılar ve mahkumlar oy kullanıyor.

Bağdat’ın birçok bölgesinde bulunan seçim merkezleri, kapılarını oy kullanmak isteyen asker ve polisler ile iç sığınmacılar ve mahpuslara açtı.

Seçim merkezlerinin önünde olası terör saldırılarını önlemek için yoğun güvenlik önlemleri alındı. Etrafı tel örgülerle çevrilen seçim merkezlerinin önüne askeri araçlar da yerleştirildi.

Seçim merkezine oy kullanmak için gelenlerin içeriye cep telefonu sokmasına izin verilmeyecek.

Yaklaşık 40 milyon nüfuslu ülkede 24 milyondan fazla seçmen bulunuyor. Iraklı seçmenlerin geri kalan bölümü ise pazar günü oyunu kullanacak.

Kaynak: TRT Haber

News Code 1897741
Azar MAHDAVAN
https://tr.mehrnews.com/news/1897741/

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