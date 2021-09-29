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29 Eyl 2021 08:57

Irak ordusundan Kerkük'te IŞİD'e karşı operasyon

Irak ordusundan Kerkük'te IŞİD'e karşı operasyon

Irak ordusu Kerkük vilayetinde düzenlediği geniş çaplı bir operasyon sırasında terör örgütü IŞİD kalıntılarına ait mevzileri imha etti.

Irak ordusunun ülkenin farklı yerlerinde terör örgütü IŞİD kalıntılarına karşı operasyonları devam ediyor.

Sumerria News’n haberine göre, Irak güçleri Kerkük vilayetinde terör örgütü IŞİD’in mevzilerine karşı yeni operasyon düzenledi.

Irak Savunma Bakanlığı yaptığı bir açıklamada, Irak güçlerinin düzenlediği bu operasyonda IŞİD üyelerine ait saklanma yerlerinden birini imha ettiğini duyurdu.

Açıklamada ayrıca, IŞİD’e ait iki aracın Irak güçleri tarafından imha edildiği belirtildi.

Irak Haşdi Şabi güçleri de dün Tikrit vilayetinin güneyinde bir IŞİD elebaşını etkisiz hale getirdiklerini bildirmişti.

News Code 1897551
https://tr.mehrnews.com/news/1897551/

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