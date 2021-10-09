İran ile Türkiye arasındaki siyasi istişareler tamamlandı

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, İran ile Türkiye arasındaki istişarelerde ikili ilişkilerin yanı sıra, Suriye, Afganistan, Kafkasya ve Yemen başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meselelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğunu bildirdi.