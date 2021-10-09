  1. Siyaset
9 Eki 2021 09:15

İran ile Türkiye arasındaki siyasi istişareler tamamlandı

İran ile Türkiye arasındaki siyasi istişareler tamamlandı

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, İran ile Türkiye arasındaki istişarelerde ikili ilişkilerin yanı sıra, Suriye, Afganistan, Kafkasya ve Yemen başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meselelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğunu bildirdi.

Bakanlık sosyal medya hesabı Twitter'dan ikili istişarelere ilişkin yaptığı paylaşımda istişarelerin Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri Keni başkanlıklarında Ankara’da gerçekleştirildiğini duyurdu.

Paylaşımda şunlar kaydedildi:

"İstişarelerde, ikili ilişkilerimiz ele alınmış; ayrıca Suriye, Afganistan, Kafkasya ve Yemen başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur."

Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Yardımcısı Bakıri, Türkiye'den önce, Katar, Pakistan ve Umman'da temaslarda bulunmuştu.

News Code 1897752
https://tr.mehrnews.com/news/1897752/

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