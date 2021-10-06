İranlı komutan: Kuzeybatı sınırlarında gerginlik yok

Devrim Muhafızları Ordusu Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Ali Fedevi, Tahran'da düzenlenen bir etkinlik sırasında gündemi değerlendirdi.

Tuğgeneral Fedevi, İran’ın kuzeybatısındaki ülkelerin meselelerine ilişkin, "Bölgede bazı fitneler var, ancak gerilim ve gerginlik söz konusu değil." dedi.

İranlı komutan ayrıca, "43 yılı aşındır tüm yeteneklerini kullanarak büyük bir ittifak oluşturan ABD'liler bizim için gerilim yaratmayı başaramadı; Bu tür konular İran İslam Cumhuriyeti için gerilim yaratamaz." ifadesini kullandı.