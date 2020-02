ABD'liler İran'ın askeri gücünün arttığına itiraf ediyor

Devrim Muhafızları Ordusu Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Ali Fedevi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada İran'ın askeri gücünün günden güne artmakta olduğunu söyledi.

Tuğgeneral Fedevi, "İslam Devrimi Kuvvetleri ile ülkenin gücüne güç katlanıyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun gücü an be an artıyor. Tabii ki sınırsız bir görev olan yetenekleri ile gücü arttırma her daim devam etmelidir. Bu yeteneklerin çoğusu şu ana kadar ortaya sergilenme imkanını bulmamıştır” dedi.

Tuğgeneral Fedevi sözlerine şöyle devam etti:

“Elbette ki, bu yetenekler zamanı geldiğinde veya düşmanın kötülük yaptığında ortaya sergilenecek ve o zaman düşmanlarımızın İslam Devrimi güçlerinin nelerde olduğunu anlaması için çok geç olacaktır.”

Amerikan bir askeri yetkilinin, “Biz ile bölgesel ve bölge ötesi müttefiklerimiz İran için caydırıcı bir güç arıyoruz” şeklindeki sözlerine atıfta bulunan Tuğgeneral Fedevi, “İran İslam Cumhuriyeti'nin gücü bir noktaya ulaştı ki bizim için caydırıcı bir güç arayışında olduğunu itiraf ediyorlar” diye konuştu.