İran'dan Elburz eyaletindeki sabotaj girişimi ile ilgili son açıklama

Devrim Muhafızları Ordusu Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Ali Fedevi, bugün Elburz eyaletindeki Kerec kentinde düzenlenen bir etkinlikte konuşma yaptı.

Tuğgeneral Ali Fedevi, bu eyalette yapılan sabotaj girişimine dair, " Son günlerde Alburz eyaletinde düşman tarafından düzenlenen sabotaj girişimi başarısızlıkla sonuçlandı ve hiçbir kişi veya cihaz zarar görmedi." dedi.

23 Haziran'da Kerec kentinde İran Atom Enerjisi Kurumuna ait binalardan biri başarısız bir sabotaj girişiminin hedefi olmuştu.

Olaya ilişkin Mehr'e konuşan bir kaynak, quadcopter (drone) ile yapılan sabotaj girişiminin engellendiğini belirterek, quadcopter'in düşürüldüğünü söylemişti.