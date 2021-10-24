Reisi: Ekonomiyi müzakereye bağlamayız

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei'nin Tahran'da İslami Birlik Konferansı konuklarıyla yaptığı ziyarette konuşan İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, İran'ın dış politikasının dünyayla ve özellikle komşu ülkelerle kapsamlı etkileşim yönünde olduğunu belirterek, "Ülkenin ekonomisini müzakereye bağlamayız. Taahhütlerimize bağlıyız, ancak ABD ve Avrupalılar karar vermekte kriz yaşıyor" dedi.