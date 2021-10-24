  1. Siyaset
24 Eki 2021 16:11

Reisi: Ekonomiyi müzakereye bağlamayız

Reisi: Ekonomiyi müzakereye bağlamayız

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, İran'ın dış politikasının dünyayla ve özellikle komşu ülkelerle kapsamlı etkileşim yönünde olduğunu belirterek, "Ülkenin ekonomisini müzakereye bağlamayız" dedi.

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei'nin Tahran'da İslami Birlik Konferansı konuklarıyla yaptığı ziyarette konuşan İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, İran'ın dış politikasının dünyayla ve özellikle komşu ülkelerle kapsamlı etkileşim yönünde olduğunu belirterek, "Ülkenin ekonomisini müzakereye bağlamayız. Taahhütlerimize bağlıyız, ancak ABD ve Avrupalılar karar vermekte kriz yaşıyor" dedi.

News Code 1898086
https://tr.mehrnews.com/news/1898086/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 8 + 9 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler