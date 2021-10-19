Düşmanlar İslam dünyasında ihtilaf yaratmak istiyor

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, katıldığı 35. Uluslararası İslami Birlik Konferansı'nda konuşma yaptı.

Reisi, İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu İmam Humeyni’nin (r.a) İslam ümmeti arasında yakınlaşma ve birliği fikrine vurgu yaptığını belirterek, “Bugün ise İslam Devrimi Liderimiz bunun İslam dünyasında stratejik ve gerekli bir hamle olduğunu vurguluyor.” dedi.

İslam birliğinin temeli Hz. Muhammed (s.a.v) olduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Reisi, “İslam toplumunda birliğin sırrı, Ehlibeyt'in (a.s) ahlâk ve öğretilerine dikkat etmektir. İslam toplumunda birlik karşıtı ifadeler dile getirilmemeli. İslam ümmeti, sulta düzeninden kurtulmak olan tek bir amaca odaklanmalı.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Reisi sözlerine şöyle devam etti:

"Biz istikrardan yanayız, fakat düşman istikrarsızlık istiyor. Biz İslam dünyasında birlik stratejisini izlerken düşman ihtilaf yaratmaya çalışıyor. Birliği zedelemek, düşmanın stratejisi doğrultusunda hareket etmek demektir."

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, "İslam askerlerinin özverileri ve şehitlerin kanıyla yaratılan İslami uyanış gündemden düşmemeli ve hepimiz onu korumak ve güçlendirmek için çalışmalıyız." diye konuştu.