Cumhurbaşkanı Reisi, Venezuela Dışişleri Bakanı'nı kabul etti

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Tahran'da bulunan Venezuela Dışişleri Bakanı Felix Plasencia'yı kabul etti.

Görüşmede Reisi, "Latin Amerika, özellikle Venezuela İran'ın ekonomik diplomasisinin önceliklerinden biridir ve bu ülkelerle ilişkilerimizi geliştirme konusunda kararlıyız." dedi.

Reisi, "Bu hükümette düşmanların yarattığı sorunları ortadan kaldırıp ilerleme yolunu izleme konusunda kararlıyız." ifadesini kullandı.

Tahran-Karakas ilişkilerinin çeşitli alanlarda geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Reisi, ikili ilişkilerin güç kazanması için uzun vadeli bir plan çizilmesi gerektiğini belirtti.

Venezuela'ya uluslararası kurumlar ve platformlarda İran'a verdiği destekten dolayı teşekkür eden Cumhurbaşkanı Reisi, yakında Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Tahran'a yapacağı ziyareti ile iki ülkenin uzun vadeli işbirliği adına yeni adımların atılmasını diledi.

Venezuela Dışişleri Bakanı da bu görüşmede İran'ın bölgede önemli ve etkili bir ülke olduğunu ifade ederek, ülkesinin İran ile birlikte çok taraflılığı savunma ve ABD'nin müdahaleci tutumuna karşı koyma konusunda kararlı olduğunu söyledi.

Felix Plasencia, ülkesinin tüm alanlarda İran’la ilişkilerini geliştirmek istediğini dile getirdi.