Türkiye'de dış ticaret açığı eylülde 2.6 milyar dolara geriledi

Eylül ayında dış ticaret açığı yıllık yüzde 47,5 azalarak 4 milyar 856 milyon dolardan, 2 milyar 547 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Eylül ayında yüzde 76,7 iken, 2021 eylül ayında yüzde 89,1'e yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat eylülde yıllık yüzde 30,0 artarak 20 milyar 780 milyon dolar, ithalat yüzde 11,9 artarak 23 milyar 328 milyon dolar olarak gerçekleştirdi.

Eylül ayında dış ticaret açığı yıllık yüzde 47,5 azalarak 4 milyar 856 milyon dolardan, 2 milyar 547 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Eylül ayında yüzde 76,7 iken, 2021 Eylül ayında yüzde 89,1'e yükseldi.

9 aylık ticaret açığı 161 milyar dolar

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2021 yılı Ocak-eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 35,9 artarak 160 milyar 951 milyon dolar, ithalat yüzde 23,7 artarak 193 milyar 301 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Eylül ayında imalat sanayinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,6 oldu

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2021 Eylül ayında imalat sanayinin payı yüzde 94,6, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 2,9, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,9 oldu.

Ocak-Eylül döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 94,6, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,0, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,9 oldu.

Kaynak: T24