Türkiye'de açılan 2 dükkândan 1’i kepenk kapattı

Sözcü gazetesinden Erdoğan Süzer’in haberine göre, CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, pandeminin başından bugüne hükümetin verdiği desteklerle ayakta kalabilen esnaf sayısını sordu. Demirtaş'ın yazılı soru önergesini yanıtlayan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 2016-2020 yılları arasında yılda yaklaşık 106 bin ila 131 bin civarında şirket ve ticari işletme kurulduğunu, buna karşılık 33 bin ila 41 bin civarında şirket ve işletmenin kapandığı bilgisini verdi.

Bu yılın ilk 6 ayında ise 68 bin 964 yeni şirket ve ticari işletme açılmasına karşın aynı dönemde 31 bin 775 şirket ve işletmenin kapanıp ticari hayattan silindiğini bildirdi. Muş'un açıkladığı veriler, kapanan şirket ve ticari işletme sayısının yıllar sonra ilk kez 2021'de açılan şirket ve işletme sayısının yaklaşık yarısına ulaştığını ortaya koydu.