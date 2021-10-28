Çavuşoğlu'ndan 'Biden-Erdoğan görüşmesi' açıklaması

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katıldığı bir canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çavuşoğlu Biden ve Erdoğan'ın muhtemel görüşmesiyle ilgili de açıklamalar yaptı.

Çavuşoğlu 'nun konuşmaları şu şekilde:

ABD tarafından geldi görüşme talebi. Ya Glasgow ya da Roma'da olacaktı bu durum. Daha çok Glasgo'da yapılacak gibi duruyor. Konuşma sıralarına göre yapılacak planlama ile bu görüşme sağlanacak. Temaslarımız devam ediyor. Diplomati,k temaslarımız sürüyor. Biz mevkidaşımız Blinken ile de kaç kere görüştüğümü hatırlamıyorum bile.

Bunun yanı sıra G-20'de başka görüşmeler de yapılacak. Bize görüşme talebinde bulunan liste Cumhurbaşkanımıza takdim ediliyor. Burada Sayın Cumhurbaşkanımızın talebi de olursa görüşme ayarlanacaktır.

Doğu Akdeniz dengeleri

Türkiye Doğu Akdeniz'de hiç bir şekilde dengelerin değişmesine izin vermeyecektir. Hakkımızı yemeye kalkanlara karşı sahada ve masada yapabileceklerimizi gösterdik, yine gösteririz. Hakkımızı savunmak için gereken neyse yaparız.

Yunanistan Dışişleri Bakanı çocuk gibi ağlayıp duruyor. Doğu Akdeniz'de bize yönelik planları bozduğumuz için, günde en az beş kere ağlayıp Türkiye'yi şikayet ediyor. Bu aşağılık kompleksi, korkudan kaynaklanan bir durumdur.

F-35 krizi

S-400 konusunda görüşümüzü netleştirdik. F-35 uçaklarında ise programın ortaklarından olmamıza rağmen haksızca çıkarıldık. Bu uçaklar Türkiye'ye verilmiyor. Ya Türkiye'nin F-35 programına geri gönderilmesi lazım veya ödediğimiz paranın verilmesi veya başka ürünlerle telafi edilmesi lazım. ABD satmak istemezse diğer seçenekler devreye girer. Türkiye hiçbir zaman çaresiz kalmamıştır. Şu an ihtiyacının yüzde 75'ini üretiyor. Bir ihtiyaç olduğunda başka ülkelere yönelebilir. Alternatiflerimiz var. Biz yolumuza devam ediyoruz.

Kaynak: Haber7