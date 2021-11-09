İran-IKBY arasındaki ticari ilişkiler artacak

Beraberindeki heyetle birlikte dün Erbil'e giden İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehdi Saferi, IKBY Ticaret ve Sanayı Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile görüştü.

Bu görüşmede İran ile IKBY arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ele alınırken, özellikle de ekonomi, ticaret ve yatırım ilişkilerinin ileri seviyelere taşınması değerlendirildi.

Mehdi Saferi, İran'ın her alanda özellikle IKBY ile ticari ve ekonomik ilişkilerini geliştirmeye hazır olduğunu söyledi.

İranlı yetkili Erbil temasları kapsamında IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile bir araya gelmişti.