Petrolde 2021'in en uzun yükseliş serisi

Petrol, art arda yedinci haftayı da kazançla kapatarak aşının bulunduğu 2020 Kasım-Aralık ayından bu yana en uzun haftalık yükseliş serisini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Vadeli kontratlar, New York piyasasında yüzde 1,1 civarında bir yükselişle varil başına 80 dolara ulaştı.

Enerji Bakanlığı, ABD Enerji Bakanı Jennifer Granholm’un rezerv satışıyla ilgili değerlendirmelerinin tamamen tersine işaret ederek, stratejik rezervleri şimdilik kullanmayı planlamadıklarını belirtti.

Granholm, ABD hükümetinin stratejik petrol rezervlerinin fiyatları düşürmek için kullanılabilecğeini belirterek, “Tüm enstrümanlar şu an değerlendiriliyor” demişti.

Financial Times’ın Enerji Geçiş Stratejileri Zirvesi’nde konuşan Granholm, ulusal stratejik petrol rezervlerinin kullanılmasının değerlendirilen seçenekler arasında bulunduğunu söyledi. Ham petrol ihracatının yasaklanmadığını belirten Granholm, “Bu da şu an kullanmadığımız seçenekler arasında fakat sonuçta o da bir seçenek olarak değerlendirilebilir” diye belirtmişti.

İngiliz silahlı kuvvetler personelinin, 4 Ekim'den bu yana benzin istasyonlarına akaryakıt taşımaya başlamasına rağmen, istasyonlarındaki sorunun halen devam ettiği görülüyor. Bazı benzin istasyonlarında hiç yakıt bulunmazken, yakıtın bulunduğu yerlerde ise uzun kuyruklar oluşmaya devam ediyor.

Kasım vadeli Batı Teksas Petrolü, Nymex piyasasında yüzde 1,3 yükselişle varil başına 79,28 dolara tırmandı.

Aralık vadeli Brent petrol, Londra ICE Futures Europe piyasasında yüzde 1,1 yükselişle varil başına 82,88 dolara geldi.

Kaynak: Bloomberg