  1. Kültür
18 Kas 2021 22:03

İran yapımı "Aparat" Macaristan'da yarışacak

İran yapımı "Aparat" Macaristan'da yarışacak

İranlı sinemacı Hasan Necmabadi’nin yazıp yönettiği ‘Aparat’ adlı kısa film, Uluslararası Faludi Film Festivali'nde gösterilecek.

Her yıl belirli bir tema ile film ve fotoğraf olmak üzere iki kategoride düzenlenen Uluslararası Faludi Film Festivali, bu yıl  48 ülkeden 99 filme ev sahipliği yapıyor.

İran sinemasından Hasan Necmabadi’nin yazıp yönettiği ‘Aparat’ adlı kısa film bu festivalin yarışma bölümüne katılacak.

‘Aparat’ daha önce Gürcistan’daki Batum, Rusya’daki VGIK, Kids First, Arlington festivallerinin yanı sıra Sırbistan Bağımsız MikroFAF Film Festivali’nde sinemaseverlerle buluşmuştu.

Bu sene 24’üncü kez düzenlenecek olan Uluslararası Faludi Film Festivali 17-20 Kasım tarihleri arasında Macaristan'ın başkenti Budapeşte’de gerçekleştirilecek.

News Code 1898641
https://tr.mehrnews.com/news/1898641/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 2 + 9 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler