İran yapımı "Aparat" Macaristan'da yarışacak

Her yıl belirli bir tema ile film ve fotoğraf olmak üzere iki kategoride düzenlenen Uluslararası Faludi Film Festivali, bu yıl 48 ülkeden 99 filme ev sahipliği yapıyor.

İran sinemasından Hasan Necmabadi’nin yazıp yönettiği ‘Aparat’ adlı kısa film bu festivalin yarışma bölümüne katılacak.

‘Aparat’ daha önce Gürcistan’daki Batum, Rusya’daki VGIK, Kids First, Arlington festivallerinin yanı sıra Sırbistan Bağımsız MikroFAF Film Festivali’nde sinemaseverlerle buluşmuştu.

Bu sene 24’üncü kez düzenlenecek olan Uluslararası Faludi Film Festivali 17-20 Kasım tarihleri arasında Macaristan'ın başkenti Budapeşte’de gerçekleştirilecek.