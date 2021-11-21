İstanbul'da "Nehirden Denize Özgür Filistin" başlıklı program düzenlenecek

Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü münasebetiyle İstanbul'da "Nehirden Denize Özgür Filistin" başlıklı bir program düzenlenecek.

Beytülmakdis Öncüleri Derneği tarafından 28 Kasım Pazar günü TSİ 15.00'da yapılacak programın halka açık olduğu bildirildi.

Beytülmakdis Öncüleri Derneği'nin Twitter hesabından program ile ilgili yapılan paylaşımda, "29 Kasım 1947'de taksim planını kabul eden BM 30 yıl sonra aynı güne 'Uluslararası Filistin Halkıyla Dayanışma Günü' adını verdi. Filistinliler için önemli olan bu iki günde desteğimizi ifade etmek üzere hazırladığımız programa hepiniz davetlisiniz" ifadeleri kullanıldı.