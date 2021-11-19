  1. Kültür
19 Kas 2021 13:01

İran filmleri IKBY'de gösterilecek

İran filmleri IKBY'de gösterilecek

Duhok Uluslararası Film Festivali Yabancı Filmler Bölüm Başkanı Roj Haco, bu festivale İran ve Türk sinemasından çok sayıda filmin katıldığını açıkladı.

8. Duhok Uluslararası Film Festivali Yabancı Filmler Bölümü Başkanı Roj Haco, Rudaw'a yaptığı açıklamada, festivale 48 yabancı filmin katıldığını belirtti.

Bu festivale İran ve Türkiye'den de çok sayıda filmin katıldığını ifade eden Haco, "Duhok festivalinin sinemaseverlerin ve yönetmenlerin buluştuğu ve etkileşimde bulunduğu bir platform haline geldiğini söyleyebiliriz." dedi.

Haco, her yıl bir ülkenin festivalde “konuk ülke” olarak belirlendiğini bu konuk ülkenin bu yıl da Afganistan olduğunu söyledi.

15 Kasım’da başlayan Duhok Uluslararası Film Festivali 22 Kasım Pazartesi gününe kadar devam edecek.

Bu yılki teması "çevre" olarak belirlenen festivalde, 49’u yabancı, 45’i Irak yapımı olmak üzere, İngilizce, Arapça ve Kürtçe 94 film gösterime girecek.

News Code 1898651
https://tr.mehrnews.com/news/1898651/

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