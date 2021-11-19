İran filmleri IKBY'de gösterilecek

8. Duhok Uluslararası Film Festivali Yabancı Filmler Bölümü Başkanı Roj Haco, Rudaw'a yaptığı açıklamada, festivale 48 yabancı filmin katıldığını belirtti.

Bu festivale İran ve Türkiye'den de çok sayıda filmin katıldığını ifade eden Haco, "Duhok festivalinin sinemaseverlerin ve yönetmenlerin buluştuğu ve etkileşimde bulunduğu bir platform haline geldiğini söyleyebiliriz." dedi.

Haco, her yıl bir ülkenin festivalde “konuk ülke” olarak belirlendiğini bu konuk ülkenin bu yıl da Afganistan olduğunu söyledi.

15 Kasım’da başlayan Duhok Uluslararası Film Festivali 22 Kasım Pazartesi gününe kadar devam edecek.

Bu yılki teması "çevre" olarak belirlenen festivalde, 49’u yabancı, 45’i Irak yapımı olmak üzere, İngilizce, Arapça ve Kürtçe 94 film gösterime girecek.