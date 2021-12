İran filmi Amerikan Ulusal Eleştirmenler Birliği ödülünü kazandı

Geçtiğimiz günlerde, Gotham Ödülleri'nin dağıtılmasıyla birlikte Hollywood'da resmen başlayan ödül sezonu, Amerikan Ulusal Eleştirmenler Birliği Ödülleri'yle devam etti. 1909 yılında kurulan Ulusal Eleştirmen Birliği'nin seçimleri genellikle Akademi üyelerinin seçimleriyle örtüşüyor. Dolayısyla verilen ödüller Oscar için önemli bir referans oluşturuyor.

Ulusal Eleştirmenler Birliği, 2021'in En İyi Filmi olarak Paul Thomas Anderson'ın Licorice Pizza filmini seçti. Ayrıca Anderson, En İyi Yönetmen ödülünü layık görüldü. Türkiye'de 7 Ocak'ta vizyona girecek olan Licorice Pizza, 1970'lerin San Fernando Vadisi'nde geçiyor ve Alana Kane (Alana Haim) ile Gary Valentine (Cooper Hoffman) adında iki gencin büyüme ve ilk aşk hikayelerine odaklanıyor. Filmde ayrıca Oscar'lı oyuncu Sean Penn yer alıyor.

Oscar ödüllü İranlı yönetmen Asgar Ferhadi tarafından yapılan "A Hero" (Kahraman) İsimli film de en iyi yabancı film ve yılın en iyi senaryo dallarında iki ödül kazandı.

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü, King Richard filmindeki çok beğenilen performansıyla Will Smith'in olurken, En İyi Kadın Oyuncu ödülü Steven Spielberg tarafından yönetilen müzikal West Side Story'nin yıldızı Rachel Zegler'a verildi.

Ulusal Eleştirmenler Birliği'nin dağıttığı diğer ödüller ve sahipleri şöyle:

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Ciarán Hinds, Belfast

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Aunjanue Ellis, King Richard

En İyi Orijinal Senaryo: Asghar Farhadi, A Hero

En İyi Uyarlama Senaryo: Joel Coen, The Tragedy Of Macbeth

En İyi Çıkış Yapan Oyuncular: Alana Haim & Cooper Hoffman, Licorice Pizza

En İyi İlk Yönetmen: Michael Sarnoski, Pig

En İyi Uzun Metraj Animasyon Film: Encanto

Yabancı Dilde En İyi Film: A Hero (Kahraman)

En İyi Belgesel: Summer of Soul (...Or, When the Revolution Could Not Be Televised)

En İyi Oyuncu Kadrosu: The Harder They Fall

En İyi Görüntü Yönetmeni: Bruno Delbonnel, The Tragedy of Macbeth

Ulusal Eleştirmenler Birliği İfade Özgürlüğü Ödülü: Flee

Kaynak: Beyazperde.com