İranlı "İkizler" Türkiye’de en iyi belgesel seçildi

İranlı belgesel film yapımcısı Muhammed Alimoradi’nin yönetmenliğini yaptığı “İkizler” adlı belgesel, Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen “Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali”nde en iyi belgesel seçilerek ödül kazandı.

“İkizler” Batı Azerbaycan eyaletindeki Urmiye Gölü ile Özbekistan ve Kazakistan sınırındaki Aral Gölü’nün durumunu konu almıştır.

“Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali” 8-12 Kasım 2021 tariheri arasında İstanbul’da düzenlendi.

“Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali”nde, dijital sanattan sinemaya, edebiyattan dansa ve müziğe kadar birçok farklı disiplin ve 1000’den fazla sanatçı bir araya geldi.

Festival ayrıca 13 ülkeden 42 film ile 100’ün üzerinde sinemacı, oyuncu ve kültür insanını ağırladı.