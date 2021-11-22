İran sinemasından bir kısa film Kaliforniya'da gösterilecek

Puriya Pervini’nin yönetmenliğini yaptığı ‘Sonuç’ adlı kısa film, Kaliforniya'da düzenlenen Uluslararası Vanilla Palm Film Festivali ve Sanat Yarışması’na katılım hakkı kazandı.

Yapımcılığını Mehdi Memarzade Zencani üstlenen ‘Sonuç’ adlı kısa film, Festivale ulaşan 1002 film arasından seçilen 13 filmin listesinde yer almayı başardı.

Anne babaların yöntemlerinin çocuklarının kaderi ve geleceği üzerindeki etkisini konu alan ‘Sonuç’ kısa filmin özeti şöyle:

“Atila babasının cezasından kurtulmak için hayatının akışını değiştirecek bir şey yapmaya karar verir.”