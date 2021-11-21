  1. Ekonomi
21 Kas 2021 16:10

Türkiye ekonomisinin hali Amerikan gazetesinde bulmacaya konu oldu

Türkiye ekonomisinin hali Amerikan gazetesinde bulmacaya konu oldu

Türkiye ekonomisi ve Türk Lirası'ndaki değer kaybı uluslararası medyada haber ve köşe yazılarıyla ilgiyle izlenirken, bu kez bir bulmacada soru olarak yer aldı.

Türkiye ekonomisinde yaşanan gelişmeler ve Türk Lirası'ndaki hızlı değer kaybı uluslararası medyanın da gündeminde. Ekonomideki son durum ve açıklamalar, haber ve köşe yazılarına konu olurken, gelişmeler son olarak bir bulmacaya da konu oldu.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinde Daniel Akst tarafından hazırlanan haber bulmacası "News Quiz"de bu hafta yer alan köşede yer alan bir dizi sorudan ilki Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Türkiye ile ilgiliydi.

Daniel Akst adlı bulmaca hazırlayıcısı okurlarına şu soruyu yöneltmiş:

“Türk Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın faizi düşürme talebi ülke parasının değerini kaybetmesine yol açtı. 1 dolar şimdi yaklaşık kaç lira ediyor?

Muhtemel cevaplar şöyle sıralanıyor: A. 11; B. 110; C. 1,100; D. 11,000"

Kaynak: Artı Gerçek

News Code 1898698
https://tr.mehrnews.com/news/1898698/

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