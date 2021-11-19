WSJ: Erdoğan kendi para politikasını izliyor

Politika faizini 100 baz puan daha indirerek yüzde 15'e düşüren Merkez Bankası, aralık ayında da faiz indirimine gidebileceğinin sinyalini verdi. Merkez Bankası'nın söz konusu kararı dış basının da gündeminde yer aldı.

The Wall Street Journal, "Türkiye'nin kur krizi ekonomiyi tehdit ediyor ve Erdoğan yönetimini zora sokuyor" başlığıyla bir analiz yayınladı. Merkez Bankası’nın bu kararının AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın faiz indirimi baskısı altında aldığına dikkat çekildi.

Analizde, "Bir döviz krizi Türkiye ekonomisini sarsıyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaklaşık 20 yıldır iktidardaki hakimiyetini tehlikeye atıyor. Yıllardır büyümenin tadını çıkaran bir ülkede yaşam standartlarını altüst ediyor" yorumuna yer verildi.

'Rekor Düşüş Yaşadı'

"Türk Lirası Merkez Bankası'nın faiz oranlarını bir puan düşürmesinin ardından dolar karşısında rekor düşüş yaşadı" denilen analizde, "TL, mart ayından bu yana değerinin üçte birinden fazlasını kaybederek, bu yıl piyasada en kötü performansı gösteren para birimi oldu" ifadeleri kullanıldı.

Gazete, "Değer kaybeden lira, alışılmadık bir ekonomik stratejinin parçası olarak faiz oranlarını düşürmeye çalışan Erdoğan'ın kendine açtığı bir yara" yorumunu yaptı.

"Erdoğan Kendi Para Politikasını İzliyor"

Gazeteye konuşan BlueBay Portföy Yönetimi'nden Ekonomist Timothy Ash, "Bu delilik, bu hareketin ve bu yıl gördüğümüz diğer tüm faiz indirimlerinin hiçbir gerekçesi olamaz. Erdoğan kendi para politikasını izliyor" değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye'nin orta sınıfını savunarak iktidara gelen Erdoğan, ilk kez başbakan olduğundan bu yana iktidarının önündeki en ciddi meydan okumalardan biriyle karşı karşıya" denilen analizde şu ifadeler kullanıldı:

"Ücretler üzerindeki baskı, gıda, ilaç ve enerji gibi temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat artışı, Erdoğan'a verilen desteği azalttı ve bir zamanlar onu destekleyen seçmenlerini uzaklaştırdı."

Analizde, MetroPOLL'ün ekim ayında yaptığı anket hatırlatılarak, Erdoğan'a destek oranının bir önceki aya göre yüzde 2,5 azalarak yüzde 38,9'a düştüğü bilgisine de yer verildi.

Gazete son olarak, ekonomistlerin ve yatırımcıların, hızla artan enflasyonun daha büyük bir ekonomi için risk oluşturabileceğinden giderek daha fazla endişe duyduğuna dikkat çekti.

Kaynak: Cumhuriyet