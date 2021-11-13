Babacan: Papua Yeni Gine Kinası bile TL’den değerli

DEVA Partisi Lideri Ali Babacan dolar fiyatlarının yükselemesiyle ilglili açıklamalarda bulundu.

Babacan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

“Şundan 10 sene önce; kendi paramızın bu hallere düşeceğini, bu kadar değersizleşeceğini hayal edebilir miydiniz?

Bizlerin hükümetten ayrıldığı tarihte; 1 dolar 2 lira 92 kuruştu. Sayın Erdoğan, tüm yetkiyi tek elde toplayarak taraflı, partili cumhurbaşkanı seçildiği tarihte, 25 Haziran 2018’de 1 dolar, 4 lira 65 kuruştu. Bugün dolar kuru geldi, 10 liraya dayandı.

Kriz zamanlarında bu ilkenin vatandaşları yokluk çekmesin diye biriktirdiğimiz Merkez Bankası döviz rezervlerini, Merkez Bankası’nın yedek akçelerini, hepsini cayır cayır harcadılar.

Siz adaleti yerlerde süründürürseniz, işte milli paranız da böyle yerlerde sürünür. İşte böyle, 1 dolar 10 lira olur. Şu anda Türk Lirası’nın değeri, hem nominal hem de reel olarak tarihin en düşük seviyesinde. Vatandaşlarımız, dolar kurunun 10 lira olmasının ne demek olduğunu gayet iyi biliyor. Dolar 10 lira olunca, ekmeğin 2 buçuk lira olacağını bu ülkenin insanları gayet iyi biliyor.

Evinde doğalgaz var, elektrik var ama insanlar soba alıyor. Doğalgazlı evlerde insanlar kömür yakmaya başladı. Soba satışları artıyor, soba. Sonra bakıyor ki soba da kurtarmıyor. Çünkü, kömür fiyatları da aldı başını gidiyor.

Bu iktidar artık bu ülkeyi yönetemiyor. Bu kötü yönetim artık bu ülkenin sorunlarını çözemiyor. Bırakın sorun çözmeyi, bu iktidarın kendisi, artık sorunların sebebi haline geldi.

Her gün sosyal medyada ülkemizden gitmek isteyen gençlerin yorumlarını okuyorum. Türkiye yeniden, gidemeyenlerin ülkesi oldu.

Gençlere telefonları yüzünden, sokakta fırça atan insanların videolarını görüyorum. Bütün sosyal hayatı, işi, kitabı, belki de tüm dünyası kala kala bir telefona kalmış gençlere, o telefonları da çok görüyorlar.

Bu iktidar, bu milletin parasını da itibarını da pul etti. O gün bugündür, Türk lirası, sadece dolar karşısında değil, adı sanı duyulmamış ülkelerin parası karşısında bile değer kaybetti. Papua Yeni Gine Kinası, bu sözün söylendiği döneme göre Türk Lirası karşısında yüzde 86 daha değerli. Bulgar Levasının, Türk lirası karşısındaki değeri yüzde 110 daha fazla. ‘Maaşınızı dolarla mı alıyorsunuz’ diyenler, ‘rekabetçi kur’ diyenler, paramızın değersiz ve itibarsız hale gelmesiyle milletimize çok ağır bedeller ödettiler, ödetiyorlar.

Bugünlerde döviz kurunun kontrolünü kaybeden hükümet, el altından bir “rekabetçi kur” masalı anlatıyor. Kur yükselince, ihracata iyi gelecek diye fısıltı gazetesinde haber dolaştırıyorlar.

Türkiye, ülkedeki devlet başkanı maaşıyla, asgari ücret farkının en yüksek olduğu ülkelerden birisi. Ülkenin başındaki kişi ile vatandaşları arasında farkın en yüksek olduğu ülkelerden birisi. Ülkenin başındaki kişi ile vatandaşları arasında makas bu kadar açılıyorsa; esas bu makası açanlar çok abartıyor. Abartan arıyorlarsa aynaya baksınlar.”

Kaynak: Serbestiyet