Karar: Erdoğan'la Bahçeli arasında gerilim yaşanıyor

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi konusunda esaslı görüş farkları olduğunu ileri sürdü.

'Erdoğan’la Bahçeli arasında sistem gerilimi' başlıklı yazısında Bahçeli'nin kendi anayasa taslağında Erdoğan'ın yetkilerini önemli ölçüde sınırladığını, denetime açtığını dile getiren Akyol, AKP liderinin ise buna hiç niyeti olmadığını söyledi.

Bu noktada Bahçeli'nin "MHP Cumhur İttifakı’nın bir ortağı olsa da işlevi ve üstlendiği demokratik sorumluluğu muhalefettir, bunun yanı sıra TBMM’de denge ve denetleme göreviyle mesuldür" şeklindeki açıklamasını hatırlatan Akyol, "Durup dururken mi yaptı bu çıkışı? Bu sualin cevabı, dengesiz ve denetimsiz yetkilerden oluşan CB sisteminde, Bahçeli’nin 'denetim ve denge' vurgusu yapmasıdır" diye yazdı.

'Sistemin yol açtığı sorunlar ortada'

Akyol, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yol açtığı sorunların ortada olduğunu söyledi ve buna örnek olarak Türk lirasının dolar karşısında değer kaybetmesini gösterdi.

Erdoğan'ın partili cumhurbaşkanı seçildiği 25 Haziran 2018’de dolar, 4 lira 65 kuruştu. Bugün ise 10 lira.

'Bu bilgi Bahçeli'ye gelmemiş olabilir mi?'

"Yetki tutkusu bilinen Erdoğan, Bahçeli’nin revizyon önerisini kabul etmeyecektir. Nitekim sistemde revizyon düşünmüyor, hiç" ifadesini kullanan Akyol, şöyle devam etti:

"Beştepe’deki 'yeni anayasa' çalışmalarında, 'sistemde revizyon düşünmüyor, hiç' bilgisi Bahçeli’ye gelmemiş olabilir mi?

Bahçeli’nin son çıkışına bu açıdan bakıyorum. Bahçeli partisinin görevini “denetim ve denge” kavramıyla tanımlarken belli ki önerilerinin kabul edilmesi gerektiği mesajını veriyor.

'Bahçeli'nin önerilerini Erdoğan kabul etmez'

Bahçeli’nin önerilerini Erdoğan kabul etmez. Ama bu yüzden Cumhur İttifakı da dağılmaz. İttifak’tan vazgeçmek Erdoğan açısından iktidarın kaybıdır!.. Bahçeli ise MHP kongresi sürecinden itibaren niye böyle bir sisteme destek verdiğini izah edemez…

Muhtemelen sistemde kozmetik değişiklik içeren bir metin ortaya koyarlar. Erdoğan ister ki sistemde göstermelik birkaç değişiklik. Bahçeli ister ki kendi ağırlığı yansıtan birkaç değişiklik… Doğrusu güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmektir."