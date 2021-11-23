  1. Türkiye
23 Kas 2021 11:37

Muhammed bin Zayed, yarın Türkiye'ye geliyor

Muhammed bin Zayed, yarın Türkiye'ye geliyor

BAE Veliaht Prensi al-Nahyan'ın Türkiye ziyaretiyle birlikte, iki ülke arasında yıpranan ilişkilerin onarılması ve yatırımların çeşitlendirilmesiyle ekonomik iş birliğinin artırılması bekleniyor.

Türkiye, dış politikada Fars Körfezi ülkeleriyle ilişkilerinde yeni bir döneme giriyor.

Mısır ile diyalog süreci devam ederken Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile de yeni bir dönemin kapılarını aralayacak bir görüşme yapılacak.

Prens Nahyan yarın Türkiye'ye geliyor

BAE Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed al-Nahyan, yarın Türkiye'ye geliyor.

Zayed al-Nahyan, Türkiye temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek.

Türkiye'ye Veliaht Prens Zayed tarafından 9 yıl sonra yapılacak ziyarette, yıpranan ilişkilerin onarılması ve ekonomik faaliyetlerin artması hedefleniyor.

Yatırımlar çeşitlenecek

Bu kapsamda BAE sermayesinin, Türkiye'de çevrimiçi market ve e-ticaret sektörleri ile elektrik üretimine yatırım yapması bekleniyor.

Bunun yanında BAE, Türkiye ile daha derin ekonomik bağları hedefliyor ve yatırımını çeşitlendirmek istiyor.

Kasım ayının sonunda Dubai'de Türkiye ve BAE arasında ortak bir iş forumu düzenlenmesi ve her iki taraftan da iş dünyasının bir araya gelmesi bekleniyor.

Kaynak: Ensonhaber

News Code 1898736
https://tr.mehrnews.com/news/1898736/

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