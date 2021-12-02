Emir Abdullahiyan Japon mevkidaşı ile telefonda görüştü

Görüşmede ikili ilişkiler, Afganistan'daki gelişmeler ve Viyana’daki görüşmeler ele alındı.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan İran ile Japonya arasındaki ilişkilerin çeşitli boyutlarına değinerek, İran’ın ekonomi, ticaret, insani, çevre ve sağlık alanlarında ilişkileri Japonya ile geliştirmeye hazır olduğunu söyledi.

Emir Abdullahiyan kış arifesinde Afganistan'daki insani durumun endişe verici olduğunu vurgulayarak, tüm ülkelerin Afganistan’a insani yardım sağlaması gerektiğinin altını çizdi.

Ciddi müzakereleri ve "iyi bir anlaşmayı" memnuniyetle karşıladıklarını belirten Emir Abdullahiyan, karşı tarafın da iyi niyetini göstermesi gerektiğini vurgulayarak “İran ciddi bir irade ve açık bir ajanda ile Viyana'ya gitti. ABD ve 3 Avrupa ülkesinin irade ve niyetine dair iyimser değiliz” ifadelerinde bulundu.

ABD’li yetkililerin bir yandan müzakerelerde bulunmak ve nükleer anlaşmaya dönmek istediğini diğer taraftan ise İran kurumları ve şahıslarına yeni yaptırımlar uyguladığını dile getiren Abdullahiyan, “Önemli olan bu müzakerelerin sonuç vermesi ve Batılı tarafların müzakere masasında iyi niyetlerini ortaya koymasıdır” ifadesini kullandı.

Japonya Dışişleri Bakanı da Viyana'daki görüşmelerin başlamasından memnuniyet duyduğunu belirterek, kabul edilebilir bir anlaşmaya ulaşılabilmesi için tarafların esneklik göstermesini istedi.