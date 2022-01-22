AB: İran ile nükleer müzakereler doğru yolda ilerliyor

Avrupa Birliğinden (AB) üst düzey bir yetkili, İran ile Viyana'da yürütülen müzakerelerin doğru yönde ilerlediğini ve nihai bir anlaşmaya varılabileceğini söyledi.

AB yetkilisi, bir dizi konuda "küçük" ilerlemeler kaydedildiğini ifade ederek, "Değerlendirmem, nihai bir anlaşma için doğru yolda olduğumuz yönünde" dedi.

"Zamanlamayla ilgili endişem var"

"(Anlaşmanın) Özünden çok, zamanlamayla ilgili bir endişem var. Çok yavaş gittiğimizi hissediyorum. Zamanlama nedeniyle iyi bir çözüm bulamazsak, bu inanılmaz bir hata olur." diye konuşan yetkili, "Yine de bir anlaşmaya varılacağını ve bunun er ya da geç olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Viyana müzakereleri yaklaşık 5 aylık aranın ardından İran ile P4+1 ülkeleri (Fransa, Rusya, Çin, İngiltere ve Almanya) heyetinin katılımıyla 29 Kasım'da yeniden başlamıştı.

Kaynak: AA