Ermenistan: Türkiye hükümeti herhangi bir ön koşul koymadı

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Türkiye hükümetinin Erivan ve Ankara özel temsilcilerinin Moskova’da yaptıkları görüşme sırasında ilişkilerin normalleşmesi için hiçbir ön koşul öne sürmediğini belirtti.

Mirzoyan, parlamentodaki konuşmasında, “14 Ocak'taki görüşmenin ardından (Ermenistan ve Türkiye’nin özel temsilcileri tarafından) yapılan açıklamanın herkese, tıpkı Ermeni tarafı gibi Türk tarafının da süreci başlatmak veya tamamlamak için herhangi bir ön koşul koymadığını kanıtladı” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında Mirzoyan, ayrıca Ermenistan Cumhuriyeti topraklarında hiç bir koridorun olamayacağının altını çizdi.