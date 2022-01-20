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20 Oca 2022 17:07

İranlı Başmüzakereci Bakıri'nin Viyana temasları sürüyor

İranlı Başmüzakereci Bakıri'nin Viyana temasları sürüyor

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri Keni, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora ile görüştü.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri Keni, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora ile bir araya geldi.

Ali Bakıri Keni ayrıca dün üç Avrupa ülkesinin temsilcileri ile görüşmüştü.

Viyana görüşmelerinin yeni turu, İran ile P4+1 ülkeleri (Fransa, Rusya, Çin, İngiltere ve Almanya) heyetinin katılımıyla 17 Ocak Pazartesi günü Viyana'daki Coburg Oteli'nde başladı.

Viyana müzakereleri yaklaşık 5 aylık aranın ardından İran ile P4+1 ülkeleri (Fransa, Rusya, Çin, İngiltere ve Almanya) heyetinin katılımıyla 29 Kasım'da yeniden başlamıştı.

News Code 1899965
https://tr.mehrnews.com/news/1899965/

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