İranlı başmüzakereci Bakıri'den Viyana'da yoğun mesai

Rusya’nın Viyana’daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, Viyana'da İran'a yönelik yaptırımların kaldırılmasına ilişkin müzakereler hakkında açıklamada bulundu.

Mihail Ulyanov, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, pazar akşamı İran, Rusya ve Çin heyetleri arasındaki görüşmeler yapıldığını söyledi ve "Bu akşam İran heyeti başkanı Ali Bakıri Keni ile bir kez daha görüştük ve Viyana görüşmeleriyle ilgili bazı konuları ele aldık." dedi.

Rus diplomat, "Bu akşam İran, Avrupa Troykası, Rusya ve Çin heyet başkanları bir araya geldi. Viyana görüşmelerinin gündemindeki en önemli ve karmaşık konulardan birini birlikte ele aldık. Hiç şüphesiz ilerleme kaydettik ve yarın taslak metnini hazırlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.