Erdoğan birkaç hafta içinde Ukrayna'ya gidecek

Kalın, düşünce kuruluşu Circle Foundation tarafından düzenlenen 'Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginliğin Avrupa ve NATO'ya olası etkileri' konulu çevrim içi panelde konuştu.

Kalın, iki ülke arasında gelişmeleri Türkiye olarak da büyük bir endişeyle takip ettiklerini belirterek, "Çünkü burada tehlikede olan çok şey var. Öncelikle şunu çok net bir şekilde ifade etmeliyim ki; biz Ukrayna'da veya Rusya'da herhangi bir askeri harekat, çatışma veya savaş görmek istemiyoruz. " dedi.

Sözcü Kalın, Türkiye olarak hem Ruslarla hem de Ukraynalılarla konuştuklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Putin hem de Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile konuşuyor, hatta ikisini de Türkiye'ye davet etti. 'Burada bir toplantı yapın, sorunlarınızı ve farklılıklarınızı çözün' diye davette bulundu. Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimi azaltmak için oynayabileceği her rolü üstlenmeye hazırdır. Bunu hem Rusya'ya hem de Ukrayna'ya dost bir ülke olarak ve aynı zamanda bir NATO müttefiki olarak yapıyoruz. Önümüzdeki birkaç hafta içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile görüşmek üzere Ukrayna'ya gidecek. Ancak sonuçları elbette büyük ve geri döndürülemez olacak her türlü askeri harekattan kaçınmak için Ruslarla da yakın temas halinde olacağız."

Kaynak: Sputnik