Taliban, Oslo'da Avrupalı yetkililerle görüşmelere başladı

Taliban, Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinden bu yana Avrupa'daki ilk görüşmelerini gerçekleştirmek üzere Norveç'in başkenti Oslo'da Batılı yetkililer ile buluşuyor.

Üç gün sürmesi planlanan görüşmelerde insan hakları ve ülkedeki insani kriz ele alınacak.

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre Afgan nüfusunun yüzde 95'inin gıda ürünlerine yeteri kadar erişimi yok.

Avrupa'da Taliban'ın toplantılarla ödüllendirilmemesi yönündeki eleştirilerle bazı protesto gösterileri de yapıldı.

Taliban üyeleri Pazar günü insan hakları aktivistleri ile bir araya geldi ancak bu görüşmenin detayları açıklanmadı.

Kaynak: T24