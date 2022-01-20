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20 Oca 2022 16:53

Pakistan'da bombalı saldırı; Ölü ve yaralılar var

Pakistan'da bombalı saldırı; Ölü ve yaralılar var

Pakistan’ın en büyük ikinci şehri Lahore’da kalabalık bir alışveriş alanında bombalı saldırı gerçekleşti. Patlama sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin yaralı olduğu biliniyor.

Pakistan’ın en büyük ikinci şehri Lahore’da kalabalık bir alışveriş alanında bombalı saldırı gerçekleşti. Patlama sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin yaralı olduğu biliniyor.

AP’nin aktardığı habere göre, Lahore’da kalabalık bir alışveriş alanında meydana gelen patlamada en az iki kişi hayatını kaybetti. Yaralılar yakın hastanelere götürüldü. 
Polis, saldırıda neyin kullanıldığını henüz netleştirmedi.

Patlamanın çok güçlü olduğu, çevredeki dükkanların pek çoğuna zarar verdiği belirtildi.

Henüz patlamayı üstlenen olmadı.

Kaynak: T24

News Code 1899963
https://tr.mehrnews.com/news/1899963/

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