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19 Oca 2022 16:46

Hindistan'da uluslararası uçuş yasağı 28 Şubat'a kadar uzatıldı

Hindistan'da uluslararası uçuş yasağı 28 Şubat'a kadar uzatıldı

COVID-19 dalgasıyla mücadele eden Hindistan, tarifeli uluslararası yolcu uçuşlarını 28 Şubat'a kadar askıya aldı.

Kasım 2021'de, Hindistan'da günlük vaka sayısındaki düşüşün ardından yetkililer, uluslararası uçuşların 15 Aralık 2021'den itibaren yeniden başlayacağını belirtmişti.

Ancak COVID-19'un Omicron varyantının yeni salgın dalgalarını tetiklediği gerekçesiyle uçuş yasağını sürdürme kararı verildi.

Hindistan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte 282 bin 970 yeni vaka tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 37,9 milyona çıktı.

Virüs nedeniyle 441 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgının başından bu yana can kaybı 487 bin 202 oldu.

Aşılama kampanyası kapsamında ülkede 1 milyar 580 milyon dozdan fazla aşı uygulandı.

Kaynak: TRT Haber

News Code 1899947
https://tr.mehrnews.com/news/1899947/

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