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31 Oca 2022 10:30

BM Genel Sekreteri Guterres'ten İran’a teşekkür

BM Genel Sekreteri Guterres'ten İran’a teşekkür

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, milyonlarca Afgan mülteciye ev sahipliği yaptığı için İran’a teşekkür etti.

Pakistan medyasına göre, Afganistan konulu BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, “Uzun yıllardır milyonlarca Afgan mülteciye ev sahipliği yapan Pakistan ve İran gibi ülkelerin cömertliğini asla unutmayacağım.” dedi.

BM Genel Sekreteri Guterres, “Uluslararası toplum ve BM Güvenlik Konseyi, Afganistan'ın ilerlemesine yardım edip gerekli kaynakları sağlamalı ve Afganistan'daki durumun kötüye gitmesini önlemelidir.” ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (BMMYK) verilerine göre, Afganistan'ın sınır komşusu İran, 800 bini kayıtlı olmak üzere yaklaşık 3 milyon Afgan vatandaşına ev sahipliği yapıyor.

News Code 1900174
https://tr.mehrnews.com/news/1900174/

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