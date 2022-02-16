İran ABD ile doğrudan müzakere şartını açıkladı

Financial Times gazetesine konuşan Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İran ile P4+1 ülkeleri (Fransa, Rusya, Çin, İngiltere ve Almanya) heyetlerinin katılımıyla Viyana'da devam eden 8'inci tur müzakereleri değerlendirdi.

Emir Abdullahiyan, yeni tur Viyana müzakerelerine ilişkin, "Biz birkaç haftadır görüşme halindeyiz. Viyana'daki görüşmelerde bizim için önemli olan tek taraflı ABD yaptırımlarının kaldırılması ve tüm tarafların nükleer anlaşma kapsamındaki taahhütlerine geri dönmesidir. İran İslam Cumhuriyeti heyeti ile Batılı taraflar arasında temel bir fark olduğunu düşünüyorum. İran müzakere heyetinin güçlü irade ve yazılı bir planla Viyana görüşmelerine katıldı." dedi.

Emir Abdullahiyan sözlerine şöyle devam etti:

"Bu dönemde karşılaştığımız sorunlardan biri de karşı tarafın ciddi bir inisiyatiften yoksun olmasıdır. Biz müzakere sürecinde onlara 'İran'ın barışçıl nükleer programıyla ilgili kaygılarınızı bertaraf etmek istiyorsanız, nükleer anlaşmada kaldırılması gereken yaptırımlarla ilgili endişelerimizi de ele almanız gerekir' dedik.

İyi bir anlaşmanın tanımını açıklayan Emir Abdullahiyan, "Bize göre iyi anlaşma, 2015 yılında imzalanan anlaşmada kaldırılması kararlaştırılan tüm yaptırımlar ortadan kalkmalı. Halihazırda müzakerelerde ilerleme kaydedildi, ancak nükleer anlaşma çerçevesinde elde etmemiz gereken hususlara ulaşamadık." değerlendirmesinde bulundu.

"Garanti" meselesini müzakere masasındaki ciddi tartışmalarımızdan biri olarak nitelendien Emir Abdullahiyan, şunları kaydetti:

"Her şeyden önce, garanti konusunda endişeliyiz. Amerikan tarafı hala bize güçlü bir garanti sunmuyor. ABD temsilcisi Robert Malley bir sonraki ABD yönetiminin yükümlülükleri yerine getirip getirmeyeceği hususunda güvence vermiyor. Amerikan tarafının Biden yönetiminin sonuna kadar sürecek geçerli bir anlaşmadan bahsetmesi asla kabul edilebilir bir durum değil."

İtanlı yetkili, ABD ile doğrudan müzakere ile ilgili olarak, "Kalıcı garanti ile iyi bir anlaşmaya varma konusunda net bir vizyon olmadan ABD ile doğrudan müzakere sürecine girmeye hazır değiliz." diye konuştu.