Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan'ın telefon diplomasisi

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve İngiltere Dışişleri Bakanı Elizabeth Truss ile telefonda görüştü. Gündemde, Viyana müzakerelerindeki son durum ele alındı.

Emir Abdullahiyan, Rus mevkidaşı Lavorv ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, dün akşam Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bu görüşmede İran nükleer programına ilişkin Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) etrafındaki durumu ele alındı.

İkili ilişkilerin yanı sıra Viyana müzakereleri ve Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin gerçekleştirdiği Moskova ziyareti de gündeme getirildiği telefon görüşmesinde Ukrayna'daki son gelişmeler de değerlendirildi.

İranlı ve Rus bakan, Viyana'daki müzakere sürecinde kaydedilen önemli ilerlemeye dikkat çekti.

Emir Abdullahiyan ile AB yetkilisi Viyana müzakerelerini değerlendirdi

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu Koordinatörlüğü görevini de yürüten Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile telefonda görüştü. Telefon görüşmesinde Viyana'daki müzakerelerin son durumu incelendi.

Emir Abdullahiyan bu görüşmede Borrell ve AB müzakere heyeti başkanı Enrique Mora’nın çabalarına teşekkür ederek, İran müzakere heyetinin çabalarına ve gerçekçi önerilerine işaret ederek, her türlü öneride İran’ın hukuku ve meşru isteklerinin dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

Emir Abdullahiyan, İran’ın mantık ve gerçekçiliği dayanan kırmızı çizgisinden geri adım atmayacağını da söyledi.

Borrell de İran ve diğer heyetlerin çabalarına değinerek, Viyana müzakerelerinin hassas aşamaya geldiğini ve tüm tarafların esneme ve bir birinin sınırlamalarını gözeterek, müzakerelerin ilerlemesine yardımcı olması gerektiğini söyledi.

Taraflar müzakerelerin ilerlemesi için istişarelerinin devam etmesi kararı aldılar.

Emir Abdullahiyan, İngiliz mevkidaşı Truss ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, dün akşam İngiltere Dışişleri Bakanı Elizabeth Truss ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İkili ilişkilerin ele alndığı görüşmede Viyana müzakerelerindeki son durum ve bölgesel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.