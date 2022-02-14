İran: Viyana müzakereleri çıkmaza girmedi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.

'Viyana müzakereleri çıkmaza girmedi'

Hatipzade, İran ile P4+1 ülkeleri (Fransa, Rusya, Çin, İngiltere ve Almanya) heyetlerinin katılımıyla Viyana'da devam eden 8'inci tur müzakerelere ilişkin, "Viyana müzakereleri çıkmaza girmedi. Müzakere süreci eskisi gibi yapılmakta ve heyetler arasında görüşmeler devam ediyor." dedi.

Hatipzade, sözlerine şöyle devam etti:

"Amerika ve üç Avrupa ülkesinin (İngiltere, Fransa ve Almanya ) iradesi ne kadar güçlüyse, anlaşmaya varma mesafesi o kadar kısalır.

İran müzakere heyeti Viyana'ya döndüğünde önceden verdiği teklifi yeniden gündeme getirdi. Tabii ki bu normaldir ve olağanüstü bir konu sayılmaz.

Halihazırda Viyana'daki görüşmelerde çok kilit ve hassas konular tartışılıyor ve ortak konulara ulaşmak için siyasi kararların alınması lazım. Yıllardır siyasi kararlarını alan İran, Nükleer Anlaşma'da (KOEP) kaldı ve Batılı tarafının girişimlerimize vereceği yanıtı bekliyoruz."

İran'ın somut garanti peşinde olduğunu belirten Hatipzade, Viyana'daki görüşmelerde İran ve P4+1 ülkelerinin ABD'den güvence almak istediğini ifade etti.

Ukrayna Krizi

Ukrayna'daki gelişmelere dair Hatipzade, "Ukrayna'daki gelişmeleri yakından izliyor ve Rusya ile Ukrayna arasında gerginliğin artmasından endişe duyuyoruz." açıklamasını yaptı.

'Nükleer anlaşmaya uymayan yaptırımlar kaldırılmalı'

Hatipzade, İran'a yönelik uygulanan yaptırımlarla ilgili olarak, "İran nükleer anlaşmasına göre yaptırımlar kaldırılmalıdır. Adları ve başlıkları ne olduğu önemli değil. Nükleer anlaşma ve BMGK 2231 sayılı karara uymayan yaptırımlar tek seferde kaldırılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

İran'dan Afgan halkının mal varlığını çalan ABD'ye tepki

Afganistan rezervlerine el koyan ABD’nin tutumunu eleştiren Hatipzade, şu açıklamalarda bulundu:

“ABD’nin yağmacılığı ilk kez yaşanmıyor. Amerika, dünyadaki tüm ülkelerin mal varlığına sahip olduğuna ve istediğinde yargıç konumunda tek başına karar verip başkaların varlıklarına el koyabileceğine inanmaktadır.

Bu, Amerika’nın insanlık dışı ve utanç verici bir eylemidir, Washington yönetimi kararını yeniden gözden geçirmeli ve artık dünyanın değiştiğini anlamalı."

İran'dan ABD'nin Yemen iddiasına yanıt

ABD’nin Yemen iddiasına yanıt veren İranlı sözcü, “Yemen’de yoksulluk ve kıtlık içinde yaşayan çocukların durumundan endişe duyuyoruz. Yemen halkına karşı yürütülen savaşın bir parçası olanlara, silah, gelişmiş savaş uçağı ve mühimmat sağlayanlar, Yemen halkının iyiliğini düşündüğünü iddia edemez. Bu şiddet döngüsü kırılmalıdır." diye konuştu.