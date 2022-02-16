İranlı Başmüzakereci Bakıri'nin Viyana temasları sürüyor

Sekizinci tur müzakereler kapsamında Viyana'da bulunan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri Keni, dün İngiltere, Fransa, Almanya ve Avrupa Birliği temsilcileri ile görüştü.

Bakıri Keni bu oturum öncesi Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora ile bir araya gelmişti.

Başmüzakereci Ali Bakıri Viyana temasları kapsamında dün Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi ile de görüşmüştü.

Viyana müzakereleri yaklaşık 5 aylık aranın ardından İran ile P4+1 ülkeleri (Fransa, Rusya, Çin, İngiltere ve Almanya) heyetinin katılımıyla 29 Kasım'da yeniden başlamıştı.

Önceki ABD Bakanı Donald Trump, BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan Mayıs 2018'de tek taraflı çekildikten sonra Tahran'a yönelik yaptırımları geri getirerek "azami baskı" politikasına başvurmuştu.