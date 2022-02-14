Viyana'da iyi bir anlaşmaya varmak mümkün

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, resmi temaslar için Tahran'da bulunan İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney ile bir araya geldi.

Simon Coveney, Tahran'da Emir Abdullahiyan tarafından resmi törenle karşılandı. İki bakan bu görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Emir Abdullahiyan, İrlanda Dışişleri Bakanı ile gerçekleştirdiği görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Viyana görüşmeleri, Afganistan, Yemen ve bölgesel meseleler ele alındığı söyledi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da devam eden 8'inci tur müzakerelere ilişkin Emir Abdullahiyan, "Yarının yerine Viyana'da bugün bir anlaşma sağlanıp yaptırımların kaldırılmasının daha iyi olacağına inanıyoruz. Bunun için iyi bir anlaşmaya varmak için acelemiz var; Müzakereler mantığa dayanmalı ve İran milletinin haklarını korumalı." dedi.

Emir Abdullahiyan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Batılı taraflarmüzakere sürecinde metinler ve süre konusuyla uğraşmak yerine, nükleer anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerine geri dönmek için gerçek niyetlerini göstermeli.

İran İslam Cumhuriyeti tarafından sunulan öneriler pratik, olumlu ve yapıcıdır.

Müzakerelerin son noktasını karşı taraftan gelen tehditler veya uyarılar belirleyemez. Bunu Batılı tarafların yükümlülüklerine dönme konusundaki ciddiyeti belirler."

İran'ın azimle müzakere masasında yer aldığını dile getiren Emir Abdullahiyan, Viyana'daki müzakerelerde iyi bir anlaşmaya varmanın mümkün olduğuna inandıklarını söyledi.

Emir Abdullahiyan, İran'ın nükleer programının barışçıl olduğunu vurgulayarak, "Önümüzdeki günlerde ABD ile üç Avrupa ülkesi hataları telafi edip taahhütlerine geri dönmesini umarız." diye konuştu.