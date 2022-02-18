Çin: Viyana görüşmelerinde önümüzdeki birkaç gün çok önemli

Viyana'daki müzakerelere katılan Çin heyetinin başkanı Wang Qun, tüm tarafların Avrupa Birliği tarafından önerilen metne yanıt verdiğini ve önümüzdeki birkaç günün çok kritik olacağını söyledi.

İran İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı'na (IRNA) konuşan Qun, “Müzakereler farklı formatlarla çeşitli düzeylerde devam ediyor ve İran heyeti bu dönemde yapıcı çabalar sarf etti.” dedi.

Daha önce Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri, sosyal medya hesabından paylaştığı paylaşımda, "Haftalar süren yoğun müzakerelerin ardından anlaşmaya her zamankinden daha yakınız ancak yine de her konuda uzlaşma sağlanana kadar hiçbir şey üzerinde anlaşmaya varılmaz." demişti.

Nihai anlaşma için müzakere ortaklarının gerçekçi olması gerektiğini vurgulayan Bakıri, "Uzlaşmazlıktan kaçınmalı ve son 4 yıldan ders almalılar. Onlar için ciddi kararlar alma zamanı geldi." ifadesini kullanmıştı.

Viyana'daki görüşmeler yaklaşık 5 aylık aranın ardından 29 Kasım'da yeniden başlamıştı.